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17:40, 1 апреля 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение

В районе Пятигорска произошло землетрясение магнитудой 4,3
СюжетЗемлетрясение в Дагестане

Фото: Kirill Skorobogatko / Shutterstock / Fotodom

В районе Пятигорска зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейско-Спедиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, подземные толчки магнитудой 4,3 произошли в 17:03 в понедельник, 1 апреля, в 99 километрах к северо-востоку от Пятигорска. Они ощущались на глубине 15 километров.

О землетрясении в своих Telegram-каналах написали главы Пятигорска и Железноводска Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин. Очевидцы также писали, что ощутили подземные толчки, в соцсетях.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

28 марта на границе Серкогалинского и Каякентского районов Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 4. В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что подземные толчки слабо ощущались местными жителями.

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Майя Гавашели
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