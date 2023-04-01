В российском регионе произошло землетрясение

В районе Пятигорска произошло землетрясение магнитудой 4,3

В районе Пятигорска зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейско-Спедиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, подземные толчки магнитудой 4,3 произошли в 17:03 в понедельник, 1 апреля, в 99 километрах к северо-востоку от Пятигорска. Они ощущались на глубине 15 километров.

О землетрясении в своих Telegram-каналах написали главы Пятигорска и Железноводска Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин. Очевидцы также писали, что ощутили подземные толчки, в соцсетях.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

28 марта на границе Серкогалинского и Каякентского районов Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 4. В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что подземные толчки слабо ощущались местными жителями.