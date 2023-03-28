В российском регионе произошло новое землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4, жители ощутили слабые толчки

На границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

По данным министерства, на сейсмостанцию РАН сообщение о землетрясении в российском регионе пришло в ночь на вторник, 28 марта. Единая дежурно-диспетчерская служба уточнила, что подземные толчки слабо ощущались местными жителями. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

На камеры видеозаписи попал момент землетрясения — кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor. Показан момент, когда из-за подземных толчков трясется камера и земля.

24 марта землетрясение зарегистрировали в Сочи. Толчки были зафиксированы в причерноморском регионе России на глубине 10 километров, магнитуда землетрясения составила 3,4, а интенсивность — до 3 баллов.