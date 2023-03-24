Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 24 марта 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю,
заявление спасателей приводит РИА Новости.

По данным МЧС, толчки были зафиксированы в причерноморском регионе России на глубине в 10 километров, магнитуда землетрясения составила 3,4, а интенсивность — до 3 баллов.

При этом ни разрушений, ни пострадавших при землетрясении не было.

Ранее сообщалось, что землетрясение почувствовали в Уфе.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли почти 50 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
В России обвинили США в грубых нарушениях обязательств по полетам в Сирии
Бывший мэр Челябинска освободился из колонии после отбытия срока за взятки
Медведев поностальгировал по Советскому Союзу
Медведев заявил о ненависти Запада к россиянам
В российском регионе произошло землетрясение
Паромное сообщение на Керченской переправе восстановили
Россиянам рассказали о сроках хранения квитанций ЖКХ
Риелторы рекомендовали молодым семьям районы старой Москвы для покупки квартиры
В Минске отреагировали на планы США назначить посланника для работы с оппозицией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.