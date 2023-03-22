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11:27, 22 марта 2023Россия

Жители российского региона ощутили землетрясение

В Уфе жители почувствовали подземные толчки после землетрясения в Афганистане
СюжетЗемлетрясение в Казахстане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Геннадий Карпов / РИА Новости

В Уфе жители нескольких домов, которые расположены в разных частях города, почувствовали землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, передает ТАСС.

В управлении уточнили, что подземные толчки ощутили жители на улицах Дорофеева, Комсомольская, Жукова и Российская, а также на проспекте Октября. Предположительно, толчки стали следствием афтершоков землетрясения в Афганистане.

«По словам жителей, сейсмические явления в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах», — сообщили в управлении.

Там уточнили, что приехавшие на вызов специалисты не зафиксировали повреждений целостности конструкций домов. Последний раз на подземные толчки жаловались в 2018 году, когда до города дошли афтершоки от землетрясения в Челябинской области, и в 2015 году, когда произошло землетрясение в Пакистане и Афганистане.

Землетрясение в Афганистане произошло 21 марта. Тогда толчки ощущались в Узбекистане и Казахстане.

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Анастасия Шейкина
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