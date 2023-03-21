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20:49, 21 марта 2023Бывший СССР

В Казахстане и Узбекистане произошло землятресение

В Казахстане и Узбекистане зафиксировали подземные толчки
СюжетЗемлетрясение в Казахстане

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Землетрясение, произошедшее в Афганистане, ощущалось в Узбекистане и Казахстане. Об этом сообщили сейсмологи республик, передает РИА Новости.

По данным МЧС Казахстана, на юге государства местные жители ощутили подземные толчки силой 3 балла по шкале МSК-64 от землятресения в Афганистане магнитудой 7,8. Точки зафиксированы в 22:47 по местному времени (19:47 по Москве).

«Энергетический класс землетрясения 16.1. Магнитуда MPV 7.8. Глубина 120 километров», — говорится в сообщении. Информации о разрушениях нет.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 6,7 также зафиксировали в Таджикистане. Жители многоэтажек в городах Таджикистана сейчас спешно эвакуируются.

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Варвара Кошечкина
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