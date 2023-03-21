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20:26, 21 марта 2023Бывший СССР

В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,7
СюжетЗемлетрясение в Казахстане

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Подземные толчки жители республики ощутили из-за мощного землетрясения магнитудой 7,8 в соседнем Афганистане. Также СМИ сообщают о землетрясениях в Казахстане и Узбекистане.

Как сообщает Sputnik, жители многоэтажек в городах Таджикистана спешно эвакуируются.

Ранее стало известно о землетрясении в Магаданской области магнитудой 6,0. Эпицентр землетрясения находился в Омсукчанском районе.

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Алевтина Запольская
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