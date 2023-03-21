В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,7СюжетЗемлетрясение в Казахстане
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Подземные толчки жители республики ощутили из-за мощного землетрясения магнитудой 7,8 в соседнем Афганистане. Также СМИ сообщают о землетрясениях в Казахстане и Узбекистане.
Как сообщает Sputnik, жители многоэтажек в городах Таджикистана спешно эвакуируются.
Ранее стало известно о землетрясении в Магаданской области магнитудой 6,0. Эпицентр землетрясения находился в Омсукчанском районе.