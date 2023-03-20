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11:41, 20 марта 2023Россия

В российском регионе произошло два землетрясения

В Магаданской области произошло два землетрясения магнитудой 5,6 и 6

Изображение: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

В Магаданской области в понедельник, 20 марта, произошло два землетрясения. О природном катаклизме магнитудой 6,0 сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

Эпицентр землетрясения находился в Омсукчанском районе Магаданской области, его очаг залегал на глубине 261 километр. Второе землетрясение зафиксировали в 584 километрах северо-восточнее Магадана, его очаг располагался на глубине 10 километров.

19 марта в Магадане ввели режим ЧС из-за снежных и тепловых циклонов на побережье региона. Окончание режима ЧС будет зависеть от скорости расчистки Магадана от снега, уточнили власти.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян заявил, что сейсмоопасными и наиболее подверженными риску землетрясений регионами России являются те из них, которые входят в так называемое Тихоокеанское кольцо, в первую очередь — Курилы и Камчатка.

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Анастасия Шейкина
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