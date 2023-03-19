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13:05, 19 марта 2023Россия

Режим ЧС объявили в одном российском городе

Мэр Магадана Гришан ввел режим ЧС в городе из-за снежных циклонов

Фото: Виктор Сатановский / РИА Новости

В Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после череды снежных и тепловых циклонов на побережье региона. Об этом сообщил мэр города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

Режим ЧС объявили на неопределенный срок с 18:00 (10:00 мск) 19 марта из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут создать дополнительные проблемы на дорогах и дворовых территориях города. «Сейчас доложили, что последствие ветра и потепление создали проблему под кровлями от наледи и снегообразования», — отметил Гришан.

Уточняется, что с начала недели в Магадане выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за пришедшей с Японского моря череды снежных циклонов коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Жителей Магадана и нескольких округов региона также предупредили об опасности лавин.

Мэр города добавил, что окончание режима ЧС будет зависеть от скорости расчистки Магадана от снега. По словам Гришана, коммунальщики пока не справляются с работой. «Объезжал два с половиной часа город, к сожалению, управляющие компании, кроме РЭУ-3, не приступили к выполнению своих обязанностей. Сейчас управление административно-технического контроля направляет инспекторов. Завтра будет вынесено предостережение и отправка этих материалов в прокуратуру Магадана для принятия мер прокурорского реагирования», — рассказал мэр Магадана.

Ранее режим ЧС ввели в Петровском районе Саратовской области из-за паводка. Глава района со ссылкой на представителя заведующего сектором ГО и ЧС сказал, что уровень воды в реке Медведице гораздо выше существенной отметки. В связи с введенным режимом ЧС его будут отслеживать круглосуточно.

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Нина Ташевская
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