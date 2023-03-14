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07:37, 14 марта 2023Россия

В части российского региона ввели режим ЧС

В Петровском районе Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Петровском района Саратовской области из-за паводка. Об этом сообщил глава района Александр Гречихо в Telegram-канале.

«[На совещании] сообщил, что вечером вода в реке Медведице в черте города снова начала прибывать, ситуация ухудшилась, что требует введения режима чрезвычайной ситуации», — уточнил Гречихо.

Глава района со ссылкой на представителя заведующего сектором ГО и ЧС сказал, что уровень воды гораздо выше существенной отметки. В связи с введенным режимом ЧС уровень воды в Медведице будут отслеживать круглосуточно, все службы жизнеобеспечения находятся в боевой готовности.

Днем ранее, 13 марта, в МЧС отчитались о первых весенних паводках в России. Там уточнили, что подтопление территорий произошло в 13 регионах, подтопленными остается 41 частный дом в 22 населенных пунктах.

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Анастасия Шейкина
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