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07:09, 4 апреля 2023Бывший СССР

Причиной взрывов и пожара в Одессе названа атака беспилотников

RusVesna: в Одессе после атаки беспилотников произошел пожар на аэродроме «Школьный»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Одессе после атаки беспилотников произошел пожар на аэродроме «Школьный». О причине взрывов и возгорания рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Взрывы и стрельба в Одессе. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме Школьный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку сбить беспилотники огнем с земли. Уточняется, что с этого аэродрома наносились удары по Крыму.

Ранее издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе прогремели несколько взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушную тревогу в Одесской области объявили 4 апреля в 1:23.

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Марина Совина
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