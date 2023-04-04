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02:34, 4 апреля 2023Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы и начался пожар

«Общественное. Новости»: после взрывов в Одессе начался пожар
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

В Одессе прогремели несколько взрывов, после этого в городе начался пожар. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

В каком районе города наблюдается возгорание, не уточняется. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 1:23.

4 апреля в четырех областях на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

1 апреля сирены прозвучали в двух областях на востоке Украины — Днепропетровской и Харьковской. Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха действовало в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

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Марина Совина
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