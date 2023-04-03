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02:23, 3 апреля 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В четырех областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

1 апреля воздушная тревога была объявлена в двух областях на востоке Украины — Днепропетровской и Харьковской.

Ранее председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести «прилетах» в городе. В тот же день во всех областях Украины объявили о воздушной тревоге.

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Марина Совина
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