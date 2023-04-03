В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

1 апреля воздушная тревога была объявлена в двух областях на востоке Украины — Днепропетровской и Харьковской.

Ранее председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести «прилетах» в городе. В тот же день во всех областях Украины объявили о воздушной тревоге.