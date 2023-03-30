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23:12, 30 марта 2023Бывший СССР

Серия взрывов произошла в Харькове

Глава администрации Синегубов заявил о взрывах в Харькове и Харьковской области Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

«Удары по Харькову и области», — написал он.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил о шести «прилетах» в городе, информация о разрушениях уточняется. В области звучит воздушная тревога.

Днем 30 марта во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. 28 марта стало известно о взрывах в Оболонском и Святошинском районах Киева.

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Марина Совина
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