Серия взрывов произошла в Харькове

Глава администрации Синегубов заявил о взрывах в Харькове и Харьковской области Украины

В Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

«Удары по Харькову и области», — написал он.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил о шести «прилетах» в городе, информация о разрушениях уточняется. В области звучит воздушная тревога.

Днем 30 марта во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. 28 марта стало известно о взрывах в Оболонском и Святошинском районах Киева.