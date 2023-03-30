По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревогаСюжетВзрывы в Киеве:
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.
28 марта стало известно о взрывах в Оболонском и Святошинском районах Киева. Кроме того, по данным городских властей, в Святошинском районе загорелся магазин.
За день до этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. По словам очевидцев, они произошли в поселке Шалыгино.