По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

28 марта стало известно о взрывах в Оболонском и Святошинском районах Киева. Кроме того, по данным городских властей, в Святошинском районе загорелся магазин.

За день до этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. По словам очевидцев, они произошли в поселке Шалыгино.