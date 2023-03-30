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13:39, 30 марта 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Roman Chop / АР

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

28 марта стало известно о взрывах в Оболонском и Святошинском районах Киева. Кроме того, по данным городских властей, в Святошинском районе загорелся магазин.

За день до этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. По словам очевидцев, они произошли в поселке Шалыгино.

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Алевтина Запольская
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