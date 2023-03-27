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18:55, 27 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумской области

«Страна.ua»: очевидцы сообщили о взрывах в Сумской области

Фото: Libkos / AP

В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом стало известно Telegram-каналу издания «Страна.ua».

По словам очевидцев, взрывы произошли в поселке Шалыгино.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) произошло возгорание возле Дворца спорта «Дружба» и было повреждено остекление в зданиях школы №95 и детского сада №129. Есть жертвы.

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Алевтина Запольская
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