Стало известно о взрывах в Сумской области

«Страна.ua»: очевидцы сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом стало известно Telegram-каналу издания «Страна.ua».

По словам очевидцев, взрывы произошли в поселке Шалыгино.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) произошло возгорание возле Дворца спорта «Дружба» и было повреждено остекление в зданиях школы №95 и детского сада №129. Есть жертвы.