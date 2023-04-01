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19:40, 1 апреля 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Leonhard Simon / Reuters

В двух областях на востоке Украины — Днепропетровской и Харьковской — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха в данный момент действует в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР).

30 марта председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о шести «прилетах» в городе. В тот же день во всех областях Украины объявили о воздушной тревоге.

27 марта Telegram-канал издания «Страна.ua» передавал, что в Сумской области Украины произошли взрывы. По словам очевидцев, они прогремели в поселке Шалыгино.

Полина Кислицына
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