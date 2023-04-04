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15:48, 4 апреля 2023Забота о себе

Сексолог объяснила привлекательность альфонсов для женщин

Сексолог Иванова: альфонсы нравятся женщинам, потому что опрятны и щедры на обожание

Фото: Jeremy Beadle / Unsplash

Использующие женщину в своих материальных целях мужчины нравятся женщинам, потому что умело ими манипулируют, рассказала сексолог Екатерина Иванова. Привлекательность альфонсов она объяснила в беседе с «ФедералПресс».

Иванова отметила, что альфонс всегда хорошо одет, обут, опрятен и носит дорогие аксессуары, создавая впечатление человека при деньгах. Такой мужчина, по ее словам, может рассказывать, что потерял богатство по несправедливости, или бросать пыль в глаза и сорить деньгами до определенного момента.

Альфонс, продолжила она, щедр на обожание и применяет навыки манипуляции, пикапа и знания о сексе. «Мужчина подписан на различных психологов, сексологов, тренеров. Но никто никогда об этом не узнает, потому что он следит за ними под чужими никами», — уточнила специалистка.

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Сексолог добавила, что альфонс покоряет женщину, красиво рассказывая о своей любви к ней, а также может убеждать партнершу в том, что никогда никого не любил так же сильно. Особенно уязвимы, предупредила сексолог, женщины с травмами — альфонс попытается выяснить, как именно ее недолюбили и чего ей не хватает, чтобы начать давать ей именно это. «И вот тут у жертвы возникает страх, что все это может закончиться. Мужчина ей на самом деле неинтересен. Женщине интересно то самоощущение, которое он ей дает», — разъяснила Иванова.

По словам специалистки, когда некогда «богатый» партнер вдруг перестает платить, женщина начинает давать ему деньги, чтобы он перестал страдать и снова смог давать ей положительные эмоции. «Она тоже начинает использовать мужчину — оплачивает услуги по приобретению самоощущения», — сказала сексолог. Она подытожила, что эта игра заканчивается, когда альфонс снижает градус обожания или женщина перестает поддерживать его материально.

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Александра Лисица
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