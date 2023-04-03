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08:30, 3 апреля 2023Забота о себе

Назван новый популярный у девушек тренд в постели

Радиоведущая Яна Хокинг: девушки сходят с ума от мужчин, говорящих комплименты в спальне

Фото: Alejandra Quiroz / Unsplash

Похвалы в постели стали новым популярным трендом, утверждает австралийская радиоведущая Яна Хокинг. В своей колонке для Daily Mail она назвала это маленьким сексуальным извращением, которое должен попробовать каждый.

По словам Хокинг, тренд набирает популярность в социальной сети TikTok. Ролики, в которых пользователи говорят о воздействии похвалы на уровень их влечения, набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Хокинг призналась, что она в восторге от мужчин, говорящих комплименты в спальне. «Я бы сказала, что это фетиш, который должен практиковать каждый. Девушки больше не сходят с ума из-за парней, которые не отвечают взаимностью и притворяются недосягаемыми. Нет, мы возбуждаемся из-за парней, которые нас обожают», — объяснила она.

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Хокинг добавила, что ее мнение разделяют и другие женщины. Многие из тех, с кем ей удалось обсудить этот тренд, согласились, что комплименты не должны ограничиваться спальней.

В заключение радиоведущая посоветовала женщинам не только принимать комплименты, но и делать их мужчинам. «Посмотрите, как светится ваш партнер, когда вы говорите ему, что он великолепен в постели», — предложила Хокинг.

Ранее сексолог Лора Берман назвала несколько простых способов, которые помогут оживить остывшие отношения за неделю. Она предложила для начала определиться со своими эмоциями и составить список чувств, которые хотелось бы испытывать ежедневно.

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Екатерина Улитина
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