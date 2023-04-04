Российские авиакомпании попросили у Минтранса миллиарды рублей

АЭВТ: авиакомпании России попросили у Минтранса 100 миллиардов рублей на рейсы по стране

Российские авиакомпании попросили у Минтранса субсидии на выполнение рейсов по стране в условиях введенных в отношении РФ западных санкций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По словам собеседника издания, отечественные перевозчики запросили у ведомства около 100 миллиардов рублей на возмещение расходов при полетах внутри России на 2023 год.

Уточняется, что пока правительство не приняло окончательное решение о выделении дополнительных средств на антисанкционные субсидии. При этом в 2022 году на поддержку российской авиаотрасли было направлено 125,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Ожидается, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 миллиона пассажиров.