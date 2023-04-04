Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков

«Известия»: эксперты предупредили россиян о возможном уходе с рынка до 30 банков

Опрошенные «Известиями» эксперты предупредили россиян, что до конца 2023 года с рынка могут уйти 25-30 банков.

Глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред Центробанка России Михаил Сухов считает, что основное их число составят случаи добровольной сдачи лицензии отечественными и иностранными кредитными организациями, однако возможно и некоторое количество ее отзывов. «Известия» уточняют, что в Европейском центральном банке (ЕЦБ) рекомендовали всем банкам максимально сократить бизнес в России. Другие специалисты отмечают, что давление на кредитные организации могут оказывать и западные материнские компании.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина соглашается, что в этом году рынок потеряет больше банков, чем в предыдущем. В 2022 году прекратили свое существование 12 кредитных организаций. По ее мнению, в данный момент продолжается расчистка от слабых игроков — банков с низкими показателями эффективности, которые не способны выдержать конкуренцию даже в текущих условиях. Специалист добавила, что зарубежные банки также будут уходить с рынка, однако не путем ликвидации бизнеса, а через продажу активов или присоединение к конкурентам.

Заместитель председателя правления банка «Зенит» Наталья Тутова уверена, что сокращение количества банков в стране на 5-10 процентов не вызовет существенных трудностей для российской банковской системы (всего на данный момент их 327). Тем не менее снижение конкуренции может сказаться на качестве предоставляемых услуг. Кроме того, с уходом иностранных игроков станет меньше банков, предлагающих хорошие продукты для внешнеэкономической деятельности и инвестиционного бизнеса.

Ранее стало известно, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает вариант продажи российского подразделения или его вывода из своей структуры. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что RBI вряд ли в текущих условиях сможет продать активы без значительных убытков, поэтому, вероятно, сохранит присутствие в России в текущем году.