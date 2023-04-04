Боррель решил съездить в Китай

Глава дипломатии ЕС Боррель поедет в Китай на следующей неделе

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель решил отправиться в Китай. О своих планах он рассказал журналистам во время пресс-подхода в Брюсселе, пишет «Интерфакс».

Дипломат напомнил, что в марте в Пекин съездил премьер-министр Испании Педро Санчес. На этой неделе в КНР отправились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Франции Эммануэль Макрон. «Я поеду на следующей неделе тоже», — сказал он.

Боррель добавил, что позиция Китая относительно действий России на Украине определит качество отношений Пекина с Брюсселем. При этом ЕС ждет, что Китай, будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, будет выступать в защиту миропорядка, который основан на правилах. «И Китай несет моральный долг способствовать справедливому миру», — заключил дипломат.

О том, что Боррель может вскоре посетить Китай, сообщалось и ранее, в марте. Тогда СМИ со ссылкой на источники утверждали, что визит может состояться в середине апреля, однако точную дату поездки не называли.