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11:52, 4 апреля 2023Мир

Боррель решил съездить в Китай

Глава дипломатии ЕС Боррель поедет в Китай на следующей неделе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель решил отправиться в Китай. О своих планах он рассказал журналистам во время пресс-подхода в Брюсселе, пишет «Интерфакс».

Дипломат напомнил, что в марте в Пекин съездил премьер-министр Испании Педро Санчес. На этой неделе в КНР отправились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Франции Эммануэль Макрон. «Я поеду на следующей неделе тоже», — сказал он.

Боррель добавил, что позиция Китая относительно действий России на Украине определит качество отношений Пекина с Брюсселем. При этом ЕС ждет, что Китай, будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, будет выступать в защиту миропорядка, который основан на правилах. «И Китай несет моральный долг способствовать справедливому миру», — заключил дипломат.

О том, что Боррель может вскоре посетить Китай, сообщалось и ранее, в марте. Тогда СМИ со ссылкой на источники утверждали, что визит может состояться в середине апреля, однако точную дату поездки не называли.

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Полина Матюхина
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