Минобороны заявило об уничтожении 65 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 65 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российское военнослужащие на донецком направлении за минувшие сутки уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были ликвидированы четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и одна гаубица Д-30.

Днем ранее, 3 апреля, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении на этом направлении до 285 украинских военных, танка, трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, двух пикапов, боевой машины РСЗО «Град», четырех гаубиц Д-30, а также двух складов боеприпасов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.