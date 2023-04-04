Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 4 апреля 2023Мир

Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа

Yahoo: прокурор Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Marco Bello / Reuters

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга изменил квалификацию всех 34 пунктов обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Yahoo News, ссылаясь на близкий к следствию источник.

Брэгг переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные.

«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — отмечается в публикации.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

По данным портала, прокурор принял это решение, поскольку действия Трампа якобы были направлены на сокрытие другого преступления. Согласно положениям уголовного кодекса штата Нью-Йорк, связанное с фальсификациями деловых бумаг преступление класса Е грозит наказанием до четырех лет лишения свободы. Однако подобный вариант развития маловероятен.

«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», — подчеркнул информатор.

Ранее Трамп раскрыл количество обвинений против него. По его словам, суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.

Бывшего американского президента могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей
Прибыль избежавшего санкций российского банка рекордно упала
Российских шпионов уличили в сборе данных об оружии для Украины в Европе
Иммунолог перечислила основные симптомы аллергии
Сексолог перечислила волнующие мужчин проблемы в интимной жизни
Володин заявил о создании Западом террористического государства в центре Европы
Россиянин ударил по лицу полицейского и пошел под суд
Зеленского призвали готовить план «Б»
В российском регионе при столкновении двух микроавтобусов погиб человек
Володин назвал ответственных за убийство военкора Владлена Татарского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.