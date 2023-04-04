Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга изменил квалификацию всех 34 пунктов обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Yahoo News, ссылаясь на близкий к следствию источник.
Брэгг переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные.
«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — отмечается в публикации.
По данным портала, прокурор принял это решение, поскольку действия Трампа якобы были направлены на сокрытие другого преступления. Согласно положениям уголовного кодекса штата Нью-Йорк, связанное с фальсификациями деловых бумаг преступление класса Е грозит наказанием до четырех лет лишения свободы. Однако подобный вариант развития маловероятен.
«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», — подчеркнул информатор.
Ранее Трамп раскрыл количество обвинений против него. По его словам, суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.
Бывшего американского президента могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.