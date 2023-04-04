Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа

Yahoo: прокурор Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга изменил квалификацию всех 34 пунктов обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Yahoo News, ссылаясь на близкий к следствию источник.

Брэгг переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные.

«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — отмечается в публикации.

По данным портала, прокурор принял это решение, поскольку действия Трампа якобы были направлены на сокрытие другого преступления. Согласно положениям уголовного кодекса штата Нью-Йорк, связанное с фальсификациями деловых бумаг преступление класса Е грозит наказанием до четырех лет лишения свободы. Однако подобный вариант развития маловероятен.

«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», — подчеркнул информатор.

Ранее Трамп раскрыл количество обвинений против него. По его словам, суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.

Бывшего американского президента могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.