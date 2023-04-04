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18:09, 4 апреля 2023Культура

Российский рэпер Элвин Грей попал в аварию в ходе съемок клипа

Рэпер Элвин Грей заявил, что попал в ДТП на съемках клипа к своей песне «Текелди»

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский рэпер Элвин Грей (настоящее имя — Радик Юльякшин) заявил, что попал в ДТП в ходе съемок клипа. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: "Каскадер". Вот такая ситуация произошла на съемках клипа "Текелди". Не повторяйте наших ошибок», — написал Юльякшин, сопроводив слова видеороликом с моментом аварии.

На кадрах видно, как хип-хоп-артист с другими людьми едет по дороге на внедорожнике, но автомобиль внезапно переворачивается из-за резкого маневра. Позже музыкант опубликовал график весенних выступлений и предупредил, что запланированные на апрель мероприятия будут перенесены.

В марте текущего года сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) поднял цены на свои концерты в два раза. Отмечается, что выход Моргенштерна на сцену обойдется потенциальным заказчикам в сумму около 8 миллионов рублей.

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Сергей Равин
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