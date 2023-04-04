Популярная блогерша раскрыла свои ежемесячные траты

Блогерша Гасанханова призналась, что за месяц потратила 1 миллион 155 тысяч рублей

Популярная блогерша и бывшая участница шоу «Наследники и самозванцы» Наталья Гасанханова рассказала, сколько денег ей нужно в месяц. Свои траты она раскрыла в шоу «Сколько стоит?», выпуск которого опубликован на Rutube.

По словам Гасанхановой, за декабрь она потратила 1 миллион 155 тысяч рублей. При этом, как отметила блогерша, каждый месяц она платит 100 тысяч рублей за аренду квартиры в центре Москвы. Она также призналась, что любит покупать брендовые кроссовки. В частности, в ее гардеробе есть пара обуви стоимостью около 300 тысяч рублей.

Кроме того, блогерша сообщила, сколько тратит на еду. «Супермаркеты — 22 184 рубля. На один из сервисов доставки еды и на доставки продуктов у меня ушло 70 тысяч рублей. Ем я много и не собираюсь себе в этом отказывать. Это кайф определенный», — поделилась Гасанханова.

Ранее Гасанханова раскрыла закулисье телешоу «Наследники и самозванцы». Она заявила, что редакторы программы манипулировали участниками. По словам блогерши, они намеренно настраивали участников друг против друга. При этом она добавила, что не видит в действиях редакторов ничего плохого, так как иначе передачу было бы неинтересно смотреть.

Наталья Гасанханова — российская блогерша, ведущая YouTube-шоу «ДаДа — НетНет», в котором она обсуждает различные новости с гостями проекта, известными артистами и блогерами.