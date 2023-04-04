Пьяная россиянка ударила мужа молотком по голове за звонки с незнакомых номеров

В Тюменской области женщина ударила мужа молотком по голове за звонки с незнакомых номеров

В Тюменской области пьяная женщина ударила мужа молотком по голове, так как тому стали часто звонить с незнакомых номеров. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет Ura.ru.

По данным министерства, 43-летняя россиянка во время употребления алкоголя с мужем заявила, что на его телефон слишком часто звонят незнакомые номера. Из-за ревности она решила ударить его молотком.

Пострадавшим оказался 44-летний россиянин — его доставили в больницу с травмой головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, россиянке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени житель избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии. В день происшествия россияне также употребляли у себя дома спиртные напитки.