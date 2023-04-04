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10:04, 4 апреля 2023Культура

Студия HBO приступила к созданию нового приквела сериала «Игра престолов»

Variety: киностудия HBO приступила к созданию нового приквела сериала «Игра престолов»

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Киностудия HBO приступила к созданию нового приквела сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, в предстоящем проекте события будут разворачиваться за триста лет до действий, происходящих в оригинальном сериале. В приквеле будет показана история завоевания Эйгоном I и его сестрами Висеньей и Рейнис шести из семи королевств Вестероса, за исключением Дорна, благодаря чему впоследствии основатель династии Таргариенов станет первым королем Вестероса.

Сообщается, что проект находится на ранней стадии разработки — руководство HBO занимается поисками сценариста к приквелу. По данным источников, продолжение «Игры престолов» может выйти в формате фильма, на основе которого позже будет снят сериал.

В конце марта стало известно, что число эпизодов второго сезона «Дома дракона», в основе сюжета которого лежат события, происходящие примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов», сократят.

Ранее руководство студий Warner Bros. и HBO начало вести переговоры с британской писательницей и создательницей серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг о съемках сериала, посвященного жизни волшебника и его друзей.

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Анастасия Астахова
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