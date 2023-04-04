Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:41, 4 апреля 2023Культура

Стало известно о планах Warner Bros. снять семь сезонов сериала о Гарри Поттере

Warner Bros. и HBO начали переговоры с Джоан Роулинг о съемках сериала о Гарри Поттере

Фото: Filmstills.net / Globallookpress.com

Руководство студий Warner Bros. и HBO начало вести переговоры с британской писательницей и создательницей серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг о съемках сериала, посвященного жизни волшебника и его друзей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель подразделения студии HBO Кейси Блойс близки к соглашению с писательницей, однако, как заявляют источники, контракт еще не оформлен.

Сообщается, что предстоящий проект будет состоять из семи сезонов, каждый из которых будет посвящен одной книге Джоан Роулинг. Сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу.

В феврале этого года британский актер Руперт Гринт заявил о готовности вернуться к роли Рона Уизли в сериале о Гарри Поттере.

Ранее Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением Хогвартса, учебного заведения для волшебников из вселенной про Гарри Поттера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
На Западе подтвердили продвижение российских военных в центре Артемовска
Студия HBO приступила к созданию нового приквела сериала «Игра престолов»
Мотыльки оказались эффективнее пчел в опылении цветов
Российской школьнице оторвало ногу при падении из окна
Российский комик раскрыл закулисье популярного шоу
Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве
Отдых на Черном море резко подорожал
Обезьяна откусила пальцы ребенку в Новой Москве
Бесконтрольный выгул собак закончился для владельца судом из-за смерти россиянки
Стало известно о планах Warner Bros. снять семь сезонов сериала о Гарри Поттере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.