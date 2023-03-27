Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с Хогвартсом

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением Хогвартса

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением Хогвартса, учебного заведения для волшебников из вселенной про Гарри Поттера. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте организации.

«Четвертая монета из коллекции, посвященной Гарри Поттеру, с изображением школы Чародейства и Волшебства Хогвартс будет доступна 27 марта с девяти утра!» — говорится в сообщении в социальной сети.

Отмечается, что прежде уже были выпущены три монеты, посвященные 25-летию со дня публикации первой книги из серии о мальчике-волшебнике.

Ранее киностудия Warner Brothers опровергла сообщения о работе над новым фильмом о Гарри Поттере. До этого издание The Sun сообщило, что киностудия приступила к разработке нового фильма о мальчике-волшебнике. Источник газеты отмечал, что Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран.