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16:52, 27 марта 2023Культура

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с Хогвартсом

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением Хогвартса

Фото: @royalmintuk

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением Хогвартса, учебного заведения для волшебников из вселенной про Гарри Поттера. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте организации.

«Четвертая монета из коллекции, посвященной Гарри Поттеру, с изображением школы Чародейства и Волшебства Хогвартс будет доступна 27 марта с девяти утра!» — говорится в сообщении в социальной сети.

Отмечается, что прежде уже были выпущены три монеты, посвященные 25-летию со дня публикации первой книги из серии о мальчике-волшебнике.

Ранее киностудия Warner Brothers опровергла сообщения о работе над новым фильмом о Гарри Поттере. До этого издание The Sun сообщило, что киностудия приступила к разработке нового фильма о мальчике-волшебнике. Источник газеты отмечал, что Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран.

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Варвара Кошечкина
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