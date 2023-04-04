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20:56, 4 апреля 2023Среда обитания

Кайли Дженнер сделала скидку на свой дом

Американская модель Кайли Дженнер сделала скидку на свой особняк в Беверли-Хиллз

Фото: Backgrid USA / Legion-media.ru

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер вместе с бывшим возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом сделала скидку на их первый общий дом. Ранее пара выставила особняк в городе Беверли-Хиллз на продажу, но не смогла найти покупателя. Об этом сообщает Dirt.

О том, что знаменитости выставили дом на продажу, стало известно в ноябре 2022 года. Они попросили за него почти 21,9 миллиона долларов. Однако в течение пяти месяцев они не смогли найти покупателей, а недавно снова выставили особняк на продажу по сниженной цене — почти за 20 миллионов долларов.

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Дженнер и Скотт владели объектом с 2018 года, когда купили его за 13,45 миллиона долларов. Дом был построен в начале 1970-х годов, однако в 2016 году его перестроили. В распоряжении новых владельцев окажется особняк в 900 квадратных метров. Внутри шесть спален и девять ванных комнат, а также кинотеатр, бильярдная комната с баром. На территории оборудованы гараж на три машины и бассейн.

Ранее свой дом в Беверли-Хиллз продал голливудский актер и продюсер Марк Уолберг. Он закрыл сделку 17 февраля и выручил 55 миллионов долларов. Однако изначально, в апреле 2022 года, он попросил за объект 87,5 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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