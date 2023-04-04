В Белоруссии задержали организатора трансляции с аэродрома Мачулищи

В Белоруссии задержали мужчину, организовавшего трансляции с аэродрома Мачулищи

Белорусские правоохранители задержали мужчину, который организовал трансляции с аэродрома Мачулищи под Минском для администраторов признанного в стране экстремистским Telegram-канала. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По информации ОНТ, задержанным оказался IT-специалист Дмитрий Мостовой. Отмечается, что он был участником протестных акций. В частности, мужчина предложил администраторам чат-бота установить и дать доступ к веб-камере для наблюдения за военным аэродромом в реальном времени. Позже Мостовой две недели обеспечивал непрерывную онлайн-трансляцию с аэродрома.

Мужчину задержали, когда он забирал из тайника в лесу под Минском деньги за работу и новую веб-камеру. На данный момент он находится в СИЗО в рамках уголовного дела по статьям «Измена государству» и «Содействие экстремистской деятельности».

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что фигурантам уголовного дела по факту диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи может грозить смертная казнь.