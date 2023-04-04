Россиянка бросила шестилетнего сына в больнице после выздоровления

В Новосибирске женщина бросила 6-летнего сына в инфекционной больнице после выздоровления

В Новосибирске женщина бросила шестилетнего сына в инфекционной больнице после выздоровления. Об этом сообщает российский портал NGS.ru.

До этого в соцсетях разместили пост о том, что мальчика не забирают из инфекционной больницы Новосибирска. В сообщении уточнялось, что родителям пытались дозвониться еще во время лечения ребенка.

По некоторым данным, мать отказалась приезжать за мальчиком, аргументировав такое решение тем, что он ей не нужен. Дошкольника временно направили в детский центр.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что главный врач больницы подтвердил случившееся. «Маму найти не смогли, сколько бы ни звонили. Ребенок здоров, в профильной больнице он больше не может находиться», — заявила детский омбудсмен. В региональной прокуратуре организовали проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга бросила в кустах коляску с полуторагодовалым сыном. Внутри она также оставила документы и недопитую бутылку водки. Ребенка доставили в больницу. Медики выявили у него атопический дерматит вне обострения.