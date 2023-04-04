Глава МАГАТЭ рассказал об отношении к позиции Украины по Запорожской АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси настроен достаточно оптимистично по поводу позиции Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.
«Мне показался [Гросси] достаточно оптимистичным по поводу позиции украинцев, сейчас он должен понять, какие позиции у РФ», — рассказал глава итальянского МИД.
Ранее Таяни рассказал, что генеральный директор МАГАТЭ отправится в Россию «в ближайшие часы». Дипломат рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ним и Гросси 2 апреля. Он уточнил, что в ходе беседы обсудил с главой МАГАТЭ создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
По мнению Таяни, договоренности по обеспечению защиты ЗАЭС могут положить начало пути к достижению мира на Украине. «Нужно добиться встречи Украины и России для достижения мира, но он должен быть справедливым», — заключил он.