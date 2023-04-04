Глава МАГАТЭ рассказал об отношении к позиции Украины по Запорожской АЭС

МИД Италии: глава МАГАТЭ Гросси настроен оптимистично по поводу позиции Украины по ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси настроен достаточно оптимистично по поводу позиции Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Мне показался [Гросси] достаточно оптимистичным по поводу позиции украинцев, сейчас он должен понять, какие позиции у РФ», — рассказал глава итальянского МИД.

Ранее Таяни рассказал, что генеральный директор МАГАТЭ отправится в Россию «в ближайшие часы». Дипломат рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ним и Гросси 2 апреля. Он уточнил, что в ходе беседы обсудил с главой МАГАТЭ создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

По мнению Таяни, договоренности по обеспечению защиты ЗАЭС могут положить начало пути к достижению мира на Украине. «Нужно добиться встречи Украины и России для достижения мира, но он должен быть справедливым», — заключил он.