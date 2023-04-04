Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 4 апреля 2023Мир

В Италии заявили о выезде Гросси в Россию «в ближайшие часы»

Глава МИД Италии заявил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси выедет в Россию «в ближайшие часы»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Россию «в ближайшие часы». О скором выезде главы агентства рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет ТАСС.

Дипломат рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ним и Гросси 2 апреля. Он уточнил, что в ходе беседы обсудил с главой МАГАТЭ создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

По мнению Таяни, договоренности по обеспечению защиты ЗАЭС могут положить начало пути к достижению мира на Украине. «Нужно добиться встречи Украины и России для достижения мира, но он должен быть справедливым». — заключил он.

Ранее МАГАТЭ подтвердило визит его главы Гросси в Калининград в среду, 5 апреля. Отмечалось, что он приедет в Россию в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской АЭС в ходе военного конфликта на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой
Шойгу привел количество уничтоженной за три месяца в ходе СВО западной техники
Шойгу отчитался о ходе боевых действий в Донбассе
Прихожанин российского храма захлебнулся в купели и умер
Генсек НАТО назвал условие размещения войск альянса в Финляндии
В России отреагировали на позицию ЕК по роли Китая в украинском кризисе
Россиянка смогла сделать звонок и спастись от похитившего ее насильника
В ЛНР сообщили о возобновлении попыток украинского наступления в Донбассе
Россиянин прикурил от Вечного огня и осквернил память о ветеранах
Путин пообещал россиянам рост реальных доходов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.