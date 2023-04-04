В Италии заявили о выезде Гросси в Россию «в ближайшие часы»

Глава МИД Италии заявил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси выедет в Россию «в ближайшие часы»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Россию «в ближайшие часы». О скором выезде главы агентства рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет ТАСС.

Дипломат рассказал о телефонном разговоре, который состоялся между ним и Гросси 2 апреля. Он уточнил, что в ходе беседы обсудил с главой МАГАТЭ создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

По мнению Таяни, договоренности по обеспечению защиты ЗАЭС могут положить начало пути к достижению мира на Украине. «Нужно добиться встречи Украины и России для достижения мира, но он должен быть справедливым». — заключил он.

Ранее МАГАТЭ подтвердило визит его главы Гросси в Калининград в среду, 5 апреля. Отмечалось, что он приедет в Россию в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской АЭС в ходе военного конфликта на Украине.