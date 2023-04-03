Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 3 апреля 2023Мир

МАГАТЭ подтвердило визит Гросси в Калининград

Представитель МАГАТЭ Даль подтвердил, что Гросси приедет в Калининград 5 апреля

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило визит его главы Рафаэля Гросси в Калининград в среду, 5 апреля. Об этом заявил официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль, передает ТАСС.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит в среду Калининград в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины в ходе военного конфликта», — рассказал представитель организации.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 апреля обсудит ситуацию вокруг ЗАЭС в Энергодаре с представителями российской стороны. По его словам, от Москвы в переговорах поучаствует межведомственная делегация.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт
Санду попросила увеличить военную помощь Молдавии
Решетова раскрыла способы избавиться от отеков
Россиянкам раскрыли правду о способах борьбы с целлюлитом
Индекс промышленного производства в США рекордно упал
ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область
Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»
Определен самый теплый день с начала года в Москве
Самолеты ВКС России начали учения с бомбометанием в Калининградской области
МАГАТЭ подтвердило визит Гросси в Калининград
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.