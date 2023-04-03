МАГАТЭ подтвердило визит Гросси в Калининград

Представитель МАГАТЭ Даль подтвердил, что Гросси приедет в Калининград 5 апреля

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило визит его главы Рафаэля Гросси в Калининград в среду, 5 апреля. Об этом заявил официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль, передает ТАСС.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит в среду Калининград в рамках текущих консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции Украины в ходе военного конфликта», — рассказал представитель организации.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 апреля обсудит ситуацию вокруг ЗАЭС в Энергодаре с представителями российской стороны. По его словам, от Москвы в переговорах поучаствует межведомственная делегация.