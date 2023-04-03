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15:43, 3 апреля 2023Мир

Глава МАГАТЭ обсудит Запорожскую АЭС с российской стороной

Постпред России в Вене Ульянов: глава МАГАТЭ обсудит ЗАЭС с делегацией России в среду

Фото: РИА Новости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудит в среду, 5 апреля, ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре с представителями российской стороны. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«На днях, послезавтра, будет его (Гросси — прим. «Ленты.ру») очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы», — сказал политик.

Ранее глава агентства посетил станцию в Запорожской области. Отмечается, что гендиректор прибыл с рабочим визитом, в это время его сопровождало руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Уточняется, что визит продлился менее одного дня.

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Виктория Кондратьева
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