В российском регионе откроют конный маршрут

В Тюменской области откроется конно-туристический маршрут

Проект конно-туристического маршрута разработали в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Гостям предложат путешествие по живописным местам Ишимского района на конях. Туристы смогут полюбоваться горой Любви и увидеть реку Ишим. Проект находится на согласовании в администрации Ишимского района.

«Гости турбазы могут совершить конный маршрут, проехаться на рысаке по манежу или просто покормить животных. Сейчас идет процедура согласования конного турмаршрута в администрации района. Туристы смогут любоваться нашей богатой природой, наслаждаться общением с самыми грациозными животными. В числе наших гостей есть и иногородние, были туристы из Пермского края, Ижевска», — рассказал резидент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Константин Максимов.

По словам тренера Анастасии Горбиковой, в течение года от желающих заняться верховой ездой нет отбоя. Сейчас регулярно занимаются пять подростков и несколько взрослых.