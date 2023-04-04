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06:00, 4 апреля 2023Моя страна

Во Владивостоке в мае пройдет гастрономический праздник

Гастрономический праздник «Мидиясаммит» будет проходить во Владивостоке с 6 по 8 мая

Фото: Gil Ndjouwou / Reuters

В столице Приморья с 6 по 8 мая во время ресторанного фестиваля мидий будет проходить гастрономический праздник «Мидиясаммит». О том, что ждет в эти дни гостей и жителей Владивостока, в беседе с ТАСС рассказали организаторы мероприятия, команда направления Pacific Russia Food.

Собеседники агентства заверили, что «Мидиясаммит-2023» станет одним из самых вкусных городских фестивалей. По их словам, все желающие смогут попробовать интересные дальневосточные блюда и узнать о секретах поваров местных ресторанов, принять участие в мастер-классах, ознакомиться с созданными художниками и скульпторами инсталляциями, а также оценить перфомансы и арт-объекты, вдохновленные гастрономическими традициями.

Организаторы «Мидиясаммита» разработали не только интерактивную, но и музыкальную программу: на протяжении трех дней дополнять атмосферу праздника будут группы из Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского.

«Мы отобрали интересные гастропроекты, музыкальные коллективы и современных художников, чтобы создать здесь особенную атмосферу. Гостей ждет синтез гастрономии, искусства и музыки», — заявила руководитель событийного направления Pacific Russia Food Арина Семенникова, рассказывая о предстоящем событии.

«Мидиясаммит» — ежегодный праздник, который проводится Школой дальневосточной кухни с 2019 года. В 2023 году мероприятие будет проходить в рамках гастрономического фестиваля мидий, который проведут во Владивостоке с 1 по 15 мая. Отмечается, что праздник состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Варвара Кошечкина
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