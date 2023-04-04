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09:00, 4 апреля 2023Россия

В Москве такси на скорости сбило шедшую по МКАД и размахивавшую руками женщину

На 92-м километре МКАД такси на полной скорости сбило шедшую по проезжей части женщину

На 92-м километре МКАД такси на полной скорости сбило шедшую по проезжей части женщину. Кадры ДТП опубликованы в Telegram-канале московского Дептранса.

На кадрах аварии видно, что женщина шла прямо по трассе и размахивала руками. Несколько автомобилей успешно объехали ее, но такси не затормозило, и от удара пешехода подбросило в воздух.

Врачи до утра боролись за жизнь пострадавшей, однако позже Дептранс сообщил, что 42-летняя женщина скончалась.

Ранее стало известно, что шесть взрослых и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии. Согласно данным полиции, в аварию попали три автомобиля — две отечественных машины и микроавтобус Mercedes.

Марк Леонов
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