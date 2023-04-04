Миколог объяснил бесполезность идеи о тюремном наказании за сбор редких грибов

Миколог Вишневский назвал бессмысленной охрану редких видов грибов

Охрана редких видов грибов бессмысленна, считает миколог, кандидат биологических наук, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский. Так в разговоре с «Лентой.ру он отреагировал на идею Госдумы ввести тюремное наказание в девять лет лишения свободы за сбор редких видов грибов.

Охрана грибов

С биологической точки зрения занесение любого вида грибов в Красную книгу бесполезно, считает миколог.

«Грибы размножаются спорами, и они легко заселяют любую территорию. А самое главное то, что попытка охраны грибов сводится к регуляции сборов плодовых тел, то есть шляпок и ножек, а это на самом деле не сам гриб», — объяснил Михаил Вишневский.

Это все равно, что пытаться охранять яблоки отдельно от яблони. Реальный организм гриба — это грибница, которая скрыта в толще почвы или в древесине. Сбор плодовых тел практически никак не влияет на сохранение самого грибного организма, не несет никакой угрозы Михаил Вишневский миколог, кандидат биологических наук

По словам специалиста, многолетние эксперименты показали, что ежегодный сбор грибов не влияет на жизнедеятельность грибниц.

Какие виды называют редкими?

Популяция грибов зависит от условий окружающей среды или особенностей определенного вида, рассказал Михаил Вишневский.

«Если речь идет о редких видах, то это либо те виды, которые осваивают новые территории, принесенные откуда-то издалека. Допустим, в Крым за счет глобального потепления идет новая средиземноморская флора, редкие пока что виды мухоморов, дубовиков. Но их мало, потому что они будут за годы наращивать свой аппетит, охранять их нет смысла. Или, наоборот, если какой-то вид грибов исчезает, он точно никогда не делает это из-за сбора. Это происходит из-за того, что под грибом уничтожается тип природного ландшафта, допустим, вырубается лес, либо меняются природные и погодные условия, что ему становится труднее расти, и он уходит сам», — объяснил кандидат биологических наук.

Как отметил собеседник «Ленты.ру», за 30 лет научной практики он не застал ни одного случая исчезновения какого-то вида грибов.

Грибы очень хорошо умеют переносить неблагоприятные условия, грибница может заснуть на десятки лет. Классический пример — в московских лесах на много десятилетий пропали белые грибы. Они подождали, помучались, привыкли, и теперь они снова там есть. Есть такие грибы, для которых характерно плодоношение раз в очень много лет, при этом грибница себе спокойно живет Михаил Вишневский миколог, кандидат биологических наук

Государственная Дума в четверг, 6 апреля, планирует в третьем, окончательном чтении рассмотреть законопроект, который предполагает уголовное наказание за сбор краснокнижных растений и грибов. За нарушение статьи можно получить от шести до девяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По словам председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, привлечение к уголовной ответственности станет возможным только в случае, если преступление будет совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.