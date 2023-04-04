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18:03, 4 апреля 2023Россия

В СПЧ задумались об ужесточении наказания для женщин за терроризм

Член СПЧ Кабанов предложил задуматься об ужесточении наказания для женщин за терроризм

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил задуматься об ужесточении наказания для женщин за терроризм. Его комментарий приводит РИА Новости.

Правозащитник предложил вынести данный вопрос на обсуждение в ближайшее время. По мнению Кабанова, женщин довольно часто используют для совершения подобного рода преступлений.

«У нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания. Я думаю, что мы можем разговаривать об ужесточении. То есть террористы должны знать, что они будут жестко наказываться», — пояснил член СПЧ.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов призвал радикально решить проблему украинского терроризма и совершить возмездие за теракты и смерть военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек пострадали. В совершении преступления заподозрили 26-летнюю фемактивистку Дарью Трепову. На мероприятии она подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Девушку задержали на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.

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Анна Щербакова
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