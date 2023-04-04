Генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине

Генсек НАТО Столтенберг: необходимо нарастить поставки боеприпасов Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить поставки боеприпасов Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

С таким призывом он выступил после заседания министров иностранных дел стран-членов альянса с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. «Конечно, Украина должна вести наступательные операции (...), поэтому Украина нуждается в больших количествах боеприпасов для артиллерийских систем, танков, систем ПВО», — подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека, в настоящее время альянс наращивает производство боеприпасов для пополнения складов и передачи их Киеву. «Мы работаем с промышленностью, находимся в тесном контакте с ЕС», — рассказал он.

Ранее Столтенберг призвал входящие в НАТО страны совместно ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро. Отмечается, что выделенные средства будут направлены как на оказание Украине помощи в краткосрочной перспективе, подразумевающей военную поддержку, так и на модернизацию вооружения украинскими военными, чтобы оно соответствовало стандартам альянса.