Польшу назвали крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского сжиженного газа

Rzeczpospolita: Польша остается крупнейшим в ЕС импортером российского сжиженного газа

Польша остается крупнейшим в Европейского союзе (ЕС) покупателем российского сжиженного углеводородного газа и увеличивает объем импорта. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

В материале назван объем закупок газа у России. Так, в прошлом году Польша импортировала топлива на 710,3 миллиона евро, в то время как остальные страны блока вместе потратили 417 миллионов.

Среди всех видов топлива в Польше пропан-бутан занимает седьмое место с долей в 13,8 процента, его используют около трех миллионов автомобилей.

В настоящее время Варшава ведет дискуссии о замещении российского сжиженного углеводородного газа из других стран. Однако переориентирование импорта является дорогостоящим процессом, поскольку большая часть инфраструктуры находится на востоке.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа по политическим причинам, добавив, что поставки сжиженного природного газа в Европу не смогут компенсировать сокращение импорта российского газа.

