Венгрия не откажется от российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа

Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа по политическим причинам. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Мы не откажемся от контрактов с надежными поставщиками газа по политическим причинам», — сказал он, добавив, что поставки сжиженного природного газа в Европу не смогут компенсировать сокращение импорта российского газа.

По словам главы венгерской дипломатии, решение энергетического кризиса заключается в диверсификации поставок энергоносителей, а также в развитии европейской инфраструктуры по использованию сжиженного газа.

Ранее стало известно, что Россия начала осуществлять дополнительные поставки газа Венгрии. «Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — сообщается на сайте правительства России.

До этого Венгрия и Польша выступили против плана ЕС еще на 12 месяцев сократить потребление газа. Все прочие страны ЕС поддержали продление режима экономии, мотивируя это необходимостью запасти газ к следующей зиме. Однако, по мнению Сийярто, теперь этот шаг будет для Европы крайне опасным.