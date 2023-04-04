Шойгу оценил ход весеннего призыва в армию

Шойгу заявил, что весенняя призывная кампания в России проходит в плановом порядке

Весенний призыв срочников в армию проходит в плановом порядке. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, оценивая ход кампании на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Текст его выступления опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что призыв проходит в сроки, установленные законом. «Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. В военкоматы прибыло более 700 тысяч человек, если говорить точно — 706 230 человек», — заявил он.