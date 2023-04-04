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06:19, 4 апреля 2023Мир

В Австрии предупредили Европу о проблемах с газом

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европу ждет худшее при запрете США экспорта СПГ
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что импортеров газа в Евросоюзе ожидают серьезные проблемы при одном условии. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

Кнайсль предупредила Европу о проблемах с газом и подчеркнула, что страны ждет худшее, если США введут запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», — написала экс-глава австрийского МИД.

Ранее Польшу назвали крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского сжиженного газа. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

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Марина Совина
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