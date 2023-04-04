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14:12, 4 апреля 2023Путешествия

Россиянину запретили выезд из страны из-за долга в полтора рубля

Baza: судебные приставы запретили жителю России выезд из страны из-за долга в 1,52 рубля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителю России запретили выезд из страны из-за долга в полтора рубля — постановление о временном ограничении от судебных приставов пришло мужчине в личном кабинете на портале «Госуслуги». Подробности публикует Telegram-канал Baza.

По словам россиянина, в поступившем уведомлении указано, что причина задолженности в 1,52 рубля кредитная, однако неоплаченных займов у него нет: ранее взятый кредит в размере 14 тысяч рублей россиян полностью погасил. Мужчина уточнил, что в поддержке портала ситуацию с запретом на выезд объяснить не смогли.

По российскому законодательству подобные ограничения могут быть применены лишь к лицам, имеющим задолженность на сумму свыше 30 тысяч рублей. При этом на задолженность по алиментам, моральному ущербу, нанесению вреда здоровью или имуществу действует лимит в 10 тысяч рублей.

Ранее израильские пограничники депортировали двоих российских туристов из Екатеринбурга и отобрали у них паспорта без объяснения причины. По словам одного из соотечественников, около 50 россиян сняли с рейса и отправили на дополнительный допрос в израильский офис.

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Валентина Процкова
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