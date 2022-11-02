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12:30, 2 ноября 2022Путешествия

Израильские пограничники депортировали россиян и отобрали у них паспорта

URA.RU: погранслужба Израиля не пустила в страну российских туристов, отобрав их паспорта

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

У въезжавших в Израиль двоих российских туристов из Екатеринбурга погранслужба отобрала паспорта и без объяснения причины не пустила их в страну. Подробности произошедшего сообщает URA.RU.

По словам одного из соотечественников, израильские пограничники сняли с рейса около 50 россиян. «Мы приехали в Израиль как обычные туристы, у нас были обратные билеты, была страховка, большая сумма наличных с собой. Мы приехали в аэропорт имени Бен-Гуриона. Нас, как и всех, отправили на дополнительный допрос в израильский офис, там сидели около 50 человек», — рассказал путешественник.

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После допроса екатеринбуржцу с женой запретили въезд в Израиль. У них отобрали паспорта, также им приказали ждать обратного рейса. По прибытии самолета россиян депортировали в Тбилиси, откуда они прилетели в Россию.

При этом, как указал путешественник, израильские пограничники также не впустили в страну несколько иностранцев. «Нам сообщили наши хорошие знакомые, что сейчас не пропускают людей в Израиль, вместе с нами не пропустили двоих сербов, которые приехали на четыре дня, не пропустили парня, который 15 лет живет в Германии, нас тоже не пропустили. Это очень печально», — заявил он.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом на зимние праздники в трех странах — ТаиландеВьетнаме и Казахстане. В рейтинг самых востребованных зарубежных направлений на Новый год также вошли ОАЭ, Израиль, Сербия, Армения и Шри-Ланка.

Крах однополярного мира
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Валентина Процкова
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