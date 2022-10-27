Россияне массово устремятся на Новый год в три страны

OneTwoTrip: рейтинг самых популярных зарубежных направлений на Новый год возглавил Таиланд

Россияне массово заинтересовались отдыхом на зимние праздники в трех странах — Таиланде, Вьетнаме и Казахстане. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Рейтинг самых востребованных зарубежных направлений на Новый год возглавил Таиланд, куда доля бронирований достигает 15 процентов. На второй строчке разместился Вьетнам, побывать в котором намерены 11 процентов соотечественников. Замыкает тройку лидеров Казахстан, куда устремился каждый десятый турист.

В топ-5 самых популярных стран также вошли Турция и Узбекистан, куда отправятся от шести до восьми процентов россиян. Далее следуют Индонезия — интерес к направлению проявляют 5,5 процента путешественников, ОАЭ и Израиль — по четыре процента, Сербия и Армения — по три процента, Шри-Ланка и Сейшелы — по два процента.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли бюджетное зарубежное направление для поездки на Новый год — россиянам предлагается провести зимние праздники в Абхазии. Самый доступный вариант отдыха обойдется от 7,3 тысячи рублей на двоих.