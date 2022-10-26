Россиянам раскрыли бюджетное зарубежное направление для поездки на Новый год

АТОР: стоимость отдыха в Абхазии на Новый год стартует от 7,3 тысячи рублей на двоих

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли бюджетное зарубежное направление для поездки на Новый год — россиянам предлагается провести зимние праздники в Абхазии. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, наиболее выгодные путевки можно приобрести у туроператора FUN&SUN. Самый доступный вариант отдыха обойдется от 7,3 тысячи рублей на двоих. В сумму включено четырехдневное проживание в отеле категории три звезды в Сухуме и завтраки.

У компании «Дельфин» имеются туры на шесть дней без перелета, но с завтраками за 18 тысяч рублей на двоих. ANEX Tour предлагает отдохнуть двоим туристам за 50 тысяч рублей. В турпакет входит пятидневное размещение в гостинице, трансфер и завтраки. Путевки у «Интуриста» продаются дороже — стоимость стартует от 58 тысяч рублей на двоих с включенным перелетом и праздничным банкетом.

В АТОР отметили, что сейчас дефицита мест в популярных отелях Абхазии на Новый год нет, однако в течение месяца ситуация может измениться. По информации «Интуриста», свободные места в наиболее популярных объектах размещения закончатся до конца ноября.

Ранее в октябре российский турист отдохнул в Абхазии осенью и рассказал, почему считает это время года лучшим для отдыха в стране. По его словам, в осенние месяцы отдыхающих в Абхазии гораздо меньше, жилье становится более доступным и таксисты перестают завышать стоимость поездок.

