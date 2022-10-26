Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:00, 26 октября 2022Путешествия

Россиянам раскрыли бюджетное зарубежное направление для поездки на Новый год

АТОР: стоимость отдыха в Абхазии на Новый год стартует от 7,3 тысячи рублей на двоих

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли бюджетное зарубежное направление для поездки на Новый год — россиянам предлагается провести зимние праздники в Абхазии. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, наиболее выгодные путевки можно приобрести у туроператора FUN&SUN. Самый доступный вариант отдыха обойдется от 7,3 тысячи рублей на двоих. В сумму включено четырехдневное проживание в отеле категории три звезды в Сухуме и завтраки.

Материалы по теме:
Страна, которой нет Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Страна, которой нетЗаброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
1 октября 2018
Страна души. Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
Страна души.Как самостоятельно спланировать путешествие по Абхазии и не попасться на уловки местных жителей
4 апреля 2022

У компании «Дельфин» имеются туры на шесть дней без перелета, но с завтраками за 18 тысяч рублей на двоих. ANEX Tour предлагает отдохнуть двоим туристам за 50 тысяч рублей. В турпакет входит пятидневное размещение в гостинице, трансфер и завтраки. Путевки у «Интуриста» продаются дороже — стоимость стартует от 58 тысяч рублей на двоих с включенным перелетом и праздничным банкетом.

В АТОР отметили, что сейчас дефицита мест в популярных отелях Абхазии на Новый год нет, однако в течение месяца ситуация может измениться. По информации «Интуриста», свободные места в наиболее популярных объектах размещения закончатся до конца ноября.

Ранее в октябре российский турист отдохнул в Абхазии осенью и рассказал, почему считает это время года лучшим для отдыха в стране. По его словам, в осенние месяцы отдыхающих в Абхазии гораздо меньше, жилье становится более доступным и таксисты перестают завышать стоимость поездок. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Особенность фигуры девушки доказала любовь избранника к ее личности
В СПЧ назвали госизменой хищение необходимых на оборону денег
Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Петербурге
Арестованный россиянин заявил о замучившем его украинскими песнями сокамернике
В Николаевской области пропал свет
Раскрыты требования в райдерах российских звезд
Пятеро мобилизованных россиян погибли в зоне СВО
В Турции представили новый дрон-камикадзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.